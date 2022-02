Les avantages de la couverture rigide pour piscine

La couverture rigide de piscine est un dispositif de sécurité qui offre de nombreux avantages. Explications

Piscine, couverture rigide

La couverture rigide de piscine est un dispositif qui ferme hermétiquement la piscine et facilite l’hivernage du bassin. Cette couverture rigide et discrète est une solution aussi sécurisante que protectrice. Elle s’intègre au paysage et se manipule en très peu de temps. Totalement plate, elle supporte plus de 120 kg/m² et permet même une promenade à sa surface !

La couverture rigide est souvent intégrée au bassin lors de la construction, mais elle peut être installée ultérieurement à son extrémité pour se dérouler le long du bassin. Généralement actionnée par une manœuvre électrique, la couverture rigide peut être aussi activée par un panneau solaire photovoltaïques sur le 66 ou de façon manuelle.

Piscine, couverture rigide : avantages

La couverture rigide a pour avantage d’empêcher les risques de chutes grâce à la fermeture à volets roulants. Elle permet aussi de protéger la piscine des intempéries et des éléments polluants, d’éviter les déperditions thermiques (refroidissement) durant la nuit et de réduire considérablement l’évaporation de l’eau.

Autre avantage de la couverture rigide de piscine, elle permet de réduire les coûts de fonctionnement de la piscine, à savoir :

l’utilisation moins fréquente des produits de nettoyage grâce à une meilleure protection de l’eau du bassin

la réduction de la consommation d’eau, car l’évaporation d’eau est limitée