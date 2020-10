Même avec un système de filtration très efficace il faut également prévoir une solution de traitement chimique de l’eau. Les produits employés vont maintenir l’équilibre de l’eau de la piscine, son pH, son taux de calcaire, et limiter le développement d’algues et de bactéries. Pour la désinfection, le chlore est le plus utilisé, directement par floculant, ou par hydrolyse de sel avec par exemple l’électrolyseur Limpido 100 . D’autres produits peuvent avoir des avantages, en terme d’efficacité et de confort. Dans tous les cas, il est possible d’automatiser le traitement de l’eau de la piscine, ce qui limite les interventions d’entretien, et permet d’éviter toute dérive.

Enfin, toute piscine doit obligatoirement être équipée d’un dispositif de sécurité certifié, comme le système d’alarme piscine vigilance. Ce peut être une barrière de piscine, une alarme, une couverture de sécurité ou un abri de piscine. Ces systèmes peuvent être plus ou moins chers, plus ou moins faciles d’utilisation, et plus ou moins efficaces.

Un abri de piscine permettra aussi de garder l’eau plus propre, et peut rendre la piscine plus conviviale.